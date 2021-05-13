Наталья Подольская вслед за Ани Лорак облачилась в наряд с модным принтом «турецкий огурец»

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает сын Артемий, которому пять лет. А недавно в звездной семье произошло пополнение. Певица родила еще одного наследника — сына Ивана. Это стало радостным событием для пары. Примечательно, что артистка первое время переживала из-за фигуры, но в итоге вернулась в форму за несколько месяцев.

Недавно Подольская с семьей вернулась из отпуска. Несколько недель они провели на Мальдивах. Певица первым делом встретилась со своей сестрой Юлианой. А 13 мая она устроила фотосессию. Двушка запечатлела себя в белом ажурном платье. Она рассказала, что позировала с детьми и другими членами семьи для фото и осталась довольна результатом.

А позже Наталья переоделась в блузку расцветки «мильфлер» и жакет с модным принтом «турецкий огурец». Певица покрасовалась на камеру, пока ехала за рулем своего автомобиля. Примечательно, что такой принт актуален. Недавно Ани Лорак вместе с дочкой облачилась в платья с таким же узором.

Как оказалось, у артистки был насыщенный день. Вечером она с мужем Владимиром Пресняковым отправилась на семейный праздник. Они повидались с сыном музыканта от отношений с Кристиной Орбакайте Никитой Пресняковым. В этот день у отца его жены Алены Красновой был день рождения. Никита поздравлял тестя с этим событием. Пресняков тоже обменялся с ним теплыми словами.

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