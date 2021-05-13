Ноги от ушей: Каменских в мини-шортах с высокой посадкой и блузке из шифона блеснула формами

Настя Каменских недавно отметила 34-летие. Певица устроила вечеринку в испанском стиле. Сама она перевоплотилась в художницу Фриду Кало. Платье плиссе и цветы в волосах придавали ей особый шарм. Примечательно, что артистка недавно показала, как сильно смогла похудеть. Теперь она старается поддерживать себя в форме. По словам девушки, она научилась любить свое тело. Не удивительно, певица выбирает женственные образы.

Недавно Настя прогулялась по Киеву в косухе и брюках с лампасами, а вот на красную дорожку национальной премии она вышла в мини-платье с пышными рукавами. Но порой ее луки лаконичные. 13 мая в соцсети артистка поделилась фото, сделанными на морском побережья. Она позировала в мини-шортах с высокой помадкой и шифоновой блузке под зебру. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги.

Поклонники восхитились красотой 34-летней знаменитости. Многие одарили девушку комплиментами. Однако нашлись и те, кто решил, что Каменских использовала фотошоп. «Шикарные ног», «Божественное фото», «Море у талии убежало. Явно не совпадение», «Ноги слишком длинные, вы перестарались в редакторе», «И зачем так себя шопить», «Улыбку только и узнать», «А что с фигурой?», «Ноги как у жирафа», — стали писать подписчики.

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