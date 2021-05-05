В стиле Фриды Кало: Настя Каменских в черном платье плиссе с кожаным корсетом устроила вечеринку

Настя Каменских в свое время выступала в составе группы «Настя и Потап». Зажигательные песни этого дуэта не раз становились хитами. И те, кто пели, что они «не пара», в итоге сыграли свадьбу в Киеве. Свой роман влюбленные скрывали, но поклонники подозревали, что они по-особенному относятся друг к другу. Теперь Каменских выступает сольно, а муж ее во всем поддерживает. 4 мая она отметила свой день рождения.

По такому случаю именинница собрала гостей на террасе своего дома. Она устроила тематическую вечеринку. Все было оформлено в стиле мексиканской художницы Фриды Кало. Сама Настя предстала в образе этой знаменитой женщины, надев черное платье плиссе с пышными рукавами и кожаным поясом-корсетом. Алые лодочки дополняли лук, как и живые цветы, украшающие прическу девушки. Воздушный наряд позволил певице свободно двигаться и танцевать.

Сначала артистка сидела за столом с близкими. Рядом с ней была ее мама Лидия Петровна. Потом друзья подарили ей воздушный шар в виде Фриды и даже на торте было изображение мексиканской художницы. Девушка танцевала и веселилась. Любовался своей женой в этот момент Потап, который не мог пропустить такой праздник. Настя получила множество комплиментов от друзей.

К слову, платья плиссе в моде этой весной. Ранее Виктория Лопырева, Вера Брежнева и Кристина Асмус тоже выбрали такие наряды. А в образе Фриды Кало недавно предстала Регина Тодоренко на шоу «Маска».

Поклонники восхитились тем, как выглядела Каменских. Многие отметили, что в 34 года она выглядит все такой же юной. Более того, фанаты поразились моложавому виду ее мамы. Для именинницы гости спели песню «С днем рождения» на испанском языке. К слову, сама певица тоже выучила испанский язык и даже теперь исполняет на нем песни.

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