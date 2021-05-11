«Такая погода крутая!»: Каменских в кремовой косухе и брюках цвета каштана прогулялась по Киеву

Настя Каменских раньше часто приезжала в Россию. Ее дуэт с Потапом имел большую популярность. Однако потом певица решила выступать сольно. Более того, она сыграла свадьбу со своим напарником. Теперь Алексей Потапенко ( настоящее имя Потапа, — Прим. ред.) ее муж и продюсер. Влюбленные часто путешествуют вместе. Не так давно они провели несколько недель в Мексике. А по возвращению домой артистка отметила день рождения, устроив вечеринку в стиле Фриды Кало.

А вот 11 мая Каменских решила провести день с мужем. Вечером она отправилась гулять. Певица облачилась в брюки цвета каштана с лампасами и кремовую косуху. Белая футболка и солнцезащитные очки дополнили ее образ. Девушка шла под руку с Потапом. Они прогуливались по улицам Киева.

«У нас с Лешкой свидание», — отметила артистка. «Да, мы гуляем по Крещатику», — подтвердил муж Насти. «Это классно! Такая погода крутая в Киеве. Наступает самая классная пора, когда можно надевать платья. Обожаю лето, обожаю весну, Киев!» — поделилась певица.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что девушка светится от счастья рядом с возлюбленным. Фанаты удивляются тому, что Каменских не торопится становиться мамой. Она уже два года живет в официальном браке с избранником. Еще раньше они расписались в Лас-Вегасе. От прошлых отношений у Потапа есть сын Андрей. Однако пока артистка предпочитает наслаждаться жизнью и все силы вкладывает в творчество.

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