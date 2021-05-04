«Красивый человек»: Виктор Дробыш поздравил Настю Каменских с днем рождения

Настя Каменских выступает на сцене чуть меньше 20 лет. Большую популярность ей принес дуэт с Потапом. Эта пара часто выступала в России, но теперь девушка ищет новых поклонников уже в Европе, поэтому даже выучила испанский язык. Долгое время она не реагировала на слухи о романе с напарником, но в итоге они сыграли свадьбу с Потапом в Киеве. Теперь он выступает ее продюсером и мужем.

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4 мая Настя отмечает день рождения. Особенный день она собирается провести в кругу друзей и родных. Однако теплые пожелания ей приходят даже из Москвы. Виктор Дробыш решил поздравить артистку с ее 34-летием. Он не стал скрывать, что с нежностью относится к популярной исполнительнице.

«Это удивительный, талантливый и красивый человек», — заявил артист. «Я могу с удовольствием и от всей души поздравить ее с днем рождения», — добавил он в беседе с ФАН.

Стоит отметить, что Каменских любит путешествовать. Не так давно она отдохнула в Мексике. Теперь девушка ездит на съемки своей передачи «Девочки рулят», а также записывает новые песни. Не раз певицу подозревали в беременности, но она не торопиться становиться мамой. Тем более, что у Потапа есть сын от первого брака.

Добавим, что Настя участвует в украинской версии шоу «Маска» в качестве члена жюри. Она также снимает красочные клипы, а благодаря фигуре ее часто сравнивают с Ким Кардашьян.

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