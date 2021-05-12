Настя Каменских в силуэтном платье с «золотым» узором и пышными рукавами появилась на премии

Настя Каменских с юных лет выступает на сцене. Славу ей принес дуэт с Потапом. Однако последние несколько лет она строит сольную карьеру. Девушка даже выучила испанский язык, чтобы завоевать любовь новой аудитории. Теперь певица все чаще принимает участие в концертах в Европе. Также она была наставницей в украинской версии вокального шоу «Х-Фактор». А не так давно артистка вернулась из отпуска, который провела в Мексике.

Если накануне Настя гуляла по Киеву с Потапом, который давно стал ее мужем, то 12 мая она вышла на красную дорожку. Девушка стала гостьей на премии Yearly Ukrainian National Awards. Для такого особенного вечера певица облачилась в черное мини-платье с пышными рукавами и золотыми узорами. Лук дополнили босоножки на шпильке. Она сделала гладкий хвост и украсила уши крупными сережками.

Каменских не только позировала фотографам, но и вышла на сцену за наградой. Она получила статуэтку, победив в номинации «Лучшая исполнительница 2020 года». Наряд подчеркнул не только ее талию, но и загорелые ноги. Более того, она не скрыла накачанные бедра.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие оценили ее стильный наряд. «Такие рукава, как крылья», «Настя, утянула фигуру», «Ох и бедра», «Такую красоту не спрятать», «Черный стройнит, но ваши формы выдающиеся», «Какова красотка», «На сцене видны только гром-бедра и рельеф ног», «Словно испаночка», — стали писать пользователи Сети.

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