«Ах, какая талия»: Наталья Водянова в двухцветном купальнике поплескалась с сыном в бассейне

Наталья Водянова не перестает удивлять поклонников. Девушка с 17 лет работает моделью и смогла покорить мировые подиумы. Более того, сначала она покорила сердце британского аристократа Джастина Портамана, но их брак оказался некрепким. Потом уже с тремя детьми она переехала к французскому бизнесмену Антуану Арно, который был очарован русской красавицей. Ему она подарила двоих сыновей Максима и Романа. Примечательно, что свадьбу пара сыграла только в прошлом году.

Несмотря на то, что Наталья живет в достатке, она продолжает работать и занимается благотворительностью. Этой весной мама пятерых детей приехала в Москву. Если сначала она предпочитала заниматься делами и посещать светские рауты, то теперь модель проводит время с родными. Сначала она устроила прогулку по центру города с мамой Ларисой Викторовной. А вот вечером вернулась в отель, где решила искупаться в бассейне.

39-летняя Водянова облачилась в двухцветный стильный купальник. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и осиную талию. Девушка была без макияжа и с распущенными волосами. Модель нырнула в ледяную воду. У нее даже перехватило дыхание, но она сделала это грациозно. Вслед за ней прыгнул в бассейн ее шестилетний сын Максим.

Поклонникам редко удается увидеть девушку в обычной обстановке, без софитов и камер. Многие отметили, что без макияжа она выглядит еще моложе, а ее точеной фигуре могут позавидовать даже более молодые коллеги. «Господи, как можно так выглядеть?», «Словно подросток», «Красивая очень», «Еще краше без фильтров и макияжа», «Ах, какая талия», «Ты же мать пятерых детей! Ох», «Богиня с ногами от ушей», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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