«Визуально стройнит»: Водянова в черном мини-платье с акцентом на плечах предстала на публике

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Но в последнее время она все чаще приезжает на родину. Этой весной модель приехала в Москву со страшим сыном Лукасом и дочкой Невой. Девушка появилась на шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о съемках сериала «Русские каникулы», а также о достижении наследника, который создал свой бренд обуви. Позже звезда также пришла на презентацию кроссовок сына и открытие его магазина в ЦУМе.

Примечательно, что Наталья следит за трендами. Порой она меняет несколько образ за день. Так на открытии магазина девушка сначала появилась в черном костюме, а потом сменила наряд на черное мини-платье с блестящей линией плеч. Лук дополнили длинные носки с кроссовками. Водянова устроила фотосессию на публике. Она позировала на лестнице, демонстрируя свой образ.

Поклонники восхитились красотой многодетной мамы. Как известно, модель воспитывает пятерых наследников. Многие одарили девушку комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит фэшн-стилист Алена Кузьмина.

«Очень красивое и подходящее платье по стилю и фасону для Натальи, с красивым акцентом в зоне плеч! Визуально стройнит, подчеркивает линию талии, и длину ног! Но совмещение двух таких разных стилей (платье и кроссовки с носками), вызывает некий диссонанс образа. Поэтому я бы советовала добавить более утонченные босоножки или, если хочется противоположности и неординарности, то грубые ботинки или высокие ботфорты — тогда образ будет гармоничным и собранным. И дополнительно хотелось бы предложить собрать волосы, чтобы были ровные линии, все», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алена Кузьмина — персональный и фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы — 4 года.

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