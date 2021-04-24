Силуэт русалки: Водянова в откровенном платье с алым боа вышла на красную дорожку с сыном

Модель вечер 24 апреля провела на благотворительном аукционе. Она вместе с сыном Лукасом появилась на публике.

Наталья Водянова этой весной снова приехала в Россию. Она живет во Франции, но не забывает про родину. Более того, часто девушка берет с собой детей. Так ее старшие наследники Лукас и Роман уже не раз были на красной площади, а недавно они побывали на шоу «Вечерний Ургант». Для своих наследников звезда подиумов устроила насыщенную программу. Они каждый день появляются на публике.

больше по теме В любимой расцветке: Водянова в алых брюках клеш и полосатом поло Bottega Veneta отметилась в ЦУМе Модель сменила несколько образов на открытии первого магазина своего сына в Москве.

Так накануне Наталья устроила открытие первого магазина обуви своего старшего сына в Москве. Она была в ЦУМе, где встречала гостей и фотографировалась с поклонниками. Тогда девушка сменила несколько образов. Она даже примерила модные брюки клеш. А вот 24 апреля модель принарядилась. Она начала готовится еще днем. Водянова на этот раз решила всех впечатлить. Она облачилась в бордовое платье по фигуре длины миди с откровенным декольте. Бюст звезды прикрывали чашечки-ракушки.

Наряд подчеркивал фигуру девушки. А легкая шифоновая ткань придавала легкости образу. Наталья накинула на плечи алое боа и дополнила лук нюдовыми туфлями.

На красной дорожке многодетная мама появилась с Лукасом. 19-летний парень надел костюм синего цвета и кроссовки своего бренда. Ему пришлось не только позировать фотографам, но и общаться с Игорем Верником, который вел светский вечер.

Водянова представляла свой фонд «Обнаженныее сердца». Она взяла с собой розовую сумочку Bulgari. На мероприятии был проведен аукцион. Модель смогла покрасоваться на сцене.

Поклонники были впечатлены пикантным образом девушки. она буквально блистала на светском рауте. «Просто сногсшибательная», «Обворожительна», «Как вам идет», «Наряд крутой», «Прям русалка», «Наташа, вы во всем прекрасны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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