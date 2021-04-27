С сумкой Bulgari: Водянова в бархатном костюме и белоснежных казаках отметилась в отеле

Модель продемонстрировала яркий образ, подчеркнувший ее стройную фигуру. Она рассказала, как провела время с детьми в фешенебельном отеле в центре Москвы.

Наталья Водянова родилась в простой семьей в Нижнем Новгороде и уже в подростковом возрасте стала работать. Теперь ее часто называют нижегородской Золушкой, так как она не только построила карьеру топ-модели, но и стала женой миллиардера. Первый ее брак с британским аристократом Джастином Портманом закончился разводом, хотя она и родила троих детей: Лукаса, Неву и Виктора. С французом Антуаном Арно девушка сыграла свадьбу только в прошлом году, но вмести они уже почти 10 лет.

Возлюбленному Наталья тоже подарила наследников: Максима и Романа. Однако путешествует она обычно со старшими детьми. Как оказалось, недавно модель прилетела в Москву не только с Лукасом и Невой. Просто именно они сопровождали ее на шоу «Вечерний Ургант» и на открытии магазина в ЦУМе и на светском рауте. Девушка рассказала, что они жили в фешенебельно отеле в центре Москвы.

Водянова запечатлелась в лифте, позируя в бархатном костюме с мини-юбкой и курткой-рубашкой розового оттенка. Белые казаки и сумка Bulgari дополняла ее образ. К слову сумка из лимитированной коллекции и стоит около 231 тысячи рублей. Наряд подчеркнул стройные ноги 39-летней модели.

«У меня есть слабость к гостиничным лифтам в целом, однако все в Four Seasons довольно идеально, огромный спа-центр с 20-метровым бассейном, где Максим провел много времени. ️ Невероятное обслуживание номеров, которое заставило Лукаса закатить глаза от удовольствия. Безупречное и внимательное обслуживание во время нашего недельного пребывания и последнее, но не менее важное — это вид на Красную площадь», — поделилась звезда.

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