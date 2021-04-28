Словно подружки: Водянова в свитере оверсайз самого модного цвета отметилась с мамой в Москве

Наталья Водянова с 17 лет стала работать моделью. Тогда она уехала во Францию, но также успела пожить в Англии. Последние годы девушка обосновалась в Париже, где живет в просторном особняке с семьей. Она вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Примечательно, что бизнесмен принял ее с тремя детьми от прошлых отношений. Позже она родила и ему двоих сыновей. Этой весной модель приехала в Москву, чтобы решить рабочие дела и повидаться с родней.

Еще несколько дней назад Наталья выступала на шоу «Вечерний Ургант», а также общалась с друзьями на благотворительном аукционе. Девушка даже помогла старшему сыну Лукасу организовать открытие магазина в ЦУМе. А теперь модель наслаждается отдыхом. Накануне она сводила одного из младших сыновей в центр «Космонавтики». А вот 28 апреля Водянова увиделась со своей мамой Ларисой Викторовной.

Они отправились гулять у Красной площади по Никольской улице. Девушка облачилась в свитер оверсайз самого модного цвета сезона — светящийся желтый, и джинсы клеш. А вот ее родительница была в рубашке, голубом джемпере и черном пальто. Они вместе запечатлелись на камеру.

«Водянова знает все текущие тренды и умеет их преподнести лучшим образом, подчеркивая свою индивидуальность. Не случайно Наталья выбрала этот уютный свитер в самом модном светящемся желтом оттенке-2021 Illuminating, что подчеркивает ее холодную внешность», — делилась стилист-имиджмейкер Юлия Люгай. «С мамой», — написала звезда под фото.

Поклонники удивились не только тому, как молодо выглядит мама модели, но и их схожим чертам лица. «Прям подружки», «Наталья, какая у вас молодая и красивая мама», «Очень похожи! Эти глаза, нос, рот и даже щечки», «Я бы сразу узнала вашу маму», «Гены не скрыть», «Очень похожи», «Одно лицо, надо же», — прокомментировали пост подписчики.

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