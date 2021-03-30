Невестка Орбакайте в белой рубашке из денима и юбке-колоколе отметилась на семейном празднике

Как известно, у Кристины Орбакайте есть сын Никита от отношений с Владимиром Пресняковым. Они несколько лет встречались, но до свадьбы дело так и не дошло. Теперь певица счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, которому подарила дочку Клавдию. также у нее есть сын Дени от Руслана Байсарова. Пресняков тоже нашел свое счастье с Натальей Подольской. Они воспитывают сыновей Артемия и Ивана.

Недавно Орбакайте приехала в из США, где проводит много времени с семьей. Вернулась в Москву и ее дочка, пока в американской школе идут каникулы. 30 марта Клавдия отмечает свой день рождения, поэтому ее родители устроили настоящий праздник. Вечером они собрали родных и друзей в просторном зале. Там Клавдия предстала в пышном лазурном платье и с венком на голове. Она даже спела для гостей.

Ее пришел поздравить брат Никита. Он появился на вечеринке со своей женой Аленой Красновой. Невестка Орбакайте облачилась в рубашку из белого денима и юбку-колокол из белой экокожи. Девушка подчеркнула свою талию и изящные ноги. Старший сын певицы восхитился своей сестрой.

«С днем рождения, сестренка», — написал она в соцсети.

К слову, также пришла на праздник и Алла Пугачева. Примадонна привела с собой детей: Лизу и Гарри Галкиных. Малыши принарядились по такому случаю. Они часто играли раньше с Клавдией, поэтому были рады ее видеть.

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