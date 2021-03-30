Лиза Галкина в пышном платье и алых босоножках повеселилась на празднике у дочки Орбакайте

Как известно, у Аллы Пугачевой большая семья. Она старается всем уделять внимание. Однако ее старшая дочка Кристина Орбакайте часто уезжает в США с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Лишь недавно певица снова вернулась в Россию. Весной в звездной семье начинается череда праздников. И 30 марта артистка закатила вечеринку в честь наследницы, которой исполнилось девять лет.

На детском празднике Клавдия блистала в платье лазурного цвета из органзы с вышивкой. Нежный наряд дополнял венок из цветов. Именинница запечатлелась в фотозоне со своими гостями. Одними из первых, кто пришли ее поздравить, стали младшие дети Примадонны Лиза и Гарри. Малыши принарядились по такому случаю. Гарри выбрал черный костюм с белыми лампасами, а его сестра облачилась в любимое пышное белое платье из шифона с цветочным принтом. Образ семилетней модницы дополняли алые босоножки.

Наблюдали за детьми гости и родственники. Не забыл прийти на праздник и старший сын Орбакайте Никита Пресняков. Он появился на вечеринке с женой Аленой Красновой.

Поклонники восхитились именинницей и одарили ее комплиментами. Однако многие посчитали, что маленькая Лиза даже затмила родственницу. Малышка кокетливо качалась на носочках, когда ее фотографировали с Клавдией. Она выглядела нежной и воздушной. Ее образ идеально подошел к весенней тематике праздника. Дочка Кристины и маленькие гости танцевали, играли и веселились.

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