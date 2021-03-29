Агутин и Николаев подыграли: Пресняков спел со старшим сыном от Орбакайте на своей вечеринке

Артист собрал друзей в ресторане по случаю своего дня рождения. Веселился вместе с именинником и его старший сын, который пришел с женой.

Если в прошлом году весна прошла у всех почти одинаково, в режиме самоизоляции, то теперь постепенно жизнь возвращается в прежнее русло. Это радует звезд, которые возобновляют концерты, посещают светские рауты и устраивают праздники. 29 марта настала очередь Владимира Преснякова отмечать день рождения. С утра он стал принимать поздравления от родных и близких, а вечером собрал всех, кто ему дорог, в столичном ресторане.

Рядом с ним была его жена Наталья Подольская. По такому случаю певица выбрала белое платье с пышными рукавами. Наряд подчеркивал ее талию и стройные ноги. Всего пять месяцев назад она родила артисту еще одного сына Ивана, но уже вернулась в форму. Веселился на празднике с другими детьми и их старший сын Арсений. Он давно увлекается танцами, поэтому составил родителям конкуренцию на танцполе.

Не забыл про знаменательный вечер и сын Преснякова от Кристины Орбакайте Никита. Он продолжает дело отца, выступая со своей рок-группой. В ресторан он пришел с женой Аленой Красновой. Пара недавно вернулась с отдыха в Майами. Сначала гости говорили тосты. Во время одного из них Кети Топурия, которая пришла с новоиспеченным мужем Львом Деньговым, запечатлела именинника с сыновьями. Никита утирал слезы, так как был чем-то растроган.

А позже началось настоящее веселье. Пресняков встал за клавесин и стал петь, на барабанах играл Леонид Агутин, а гитару взял в руки Игорь Николаев. С ними пел Дмитрий Маликов, а потом взялся за микрофон и Никита. Публика тепло восприняла такую импровизацию. Подольская танцевала с другими гостями и подпевала. Веселье продлилось до поздней ночи.

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