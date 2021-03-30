Девочка-весна: дочка Орбакайте в пышном платье из органзы появилась на собственном празднике

Кристина Орбакайте не скрывает, что живет на две страны. Весь прошлый год она то ездила в США, то возвращалась в Россию. Не так давно певица снова приехала в Москву. Она возобновила концерты и снова вышла на сцену театра, чему очень обрадовалась. Дочка артистки Клавдия Земцова учится в американской школе, но недавно там начались каникулы. Она приехала в Россию, чтобы отметить свой день рождения с родными.
30 марта внучке Аллы Пугачевой исполнилось девять лет. По такому случаю родители организовали для нее вечеринку. На детском празднике появились ее близкие, включая брата Никиту Преснякова с его женой Аленой Красновой. Пришли поздравить ее наследники Примадонны Лиза и Гарри Галкины, которые приходятся сестрой и братом самой Орбакайте.
В этот день Клавдия предстала в пышном платье из органзы лазурного цвета. Наряд украшали узоры в виде цветов. На ее голове красовался объемный венок с бутонами. Балетки в тон платью дополняли нежный весенний образ. Девочка позировала на фоне крыльев бабочки вместе с Лизой, облаченной в нежное платье с цветочным принтом, и Гарри, который надел костюм с лампасами.
Поклонники восхитились маленькой именинницей. Многие отметили, что дочка Орбакайте с каждым годом все больше расцветает. Также комплименты получила и младшая дочка Пугачевой, которая давно обзавелась армией поклонников.