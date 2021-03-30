Девочка-весна: дочка Орбакайте в пышном платье из органзы появилась на собственном празднике

Клавдия Земцова 30 марта устроила вечеринку, так как ей исполнилось девять лет. По такому случаю внучка Аллы Пугачевой принарядилась.

Кристина Орбакайте не скрывает, что живет на две страны. Весь прошлый год она то ездила в США, то возвращалась в Россию. Не так давно певица снова приехала в Москву. Она возобновила концерты и снова вышла на сцену театра, чему очень обрадовалась. Дочка артистки Клавдия Земцова учится в американской школе, но недавно там начались каникулы. Она приехала в Россию, чтобы отметить свой день рождения с родными.

30 марта внучке Аллы Пугачевой исполнилось девять лет. По такому случаю родители организовали для нее вечеринку. На детском празднике появились ее близкие, включая брата Никиту Преснякова с его женой Аленой Красновой. Пришли поздравить ее наследники Примадонны Лиза и Гарри Галкины, которые приходятся сестрой и братом самой Орбакайте.

В этот день Клавдия предстала в пышном платье из органзы лазурного цвета. Наряд украшали узоры в виде цветов. На ее голове красовался объемный венок с бутонами. Балетки в тон платью дополняли нежный весенний образ. Девочка позировала на фоне крыльев бабочки вместе с Лизой, облаченной в нежное платье с цветочным принтом, и Гарри, который надел костюм с лампасами.

Поклонники восхитились маленькой именинницей. Многие отметили, что дочка Орбакайте с каждым годом все больше расцветает. Также комплименты получила и младшая дочка Пугачевой, которая давно обзавелась армией поклонников.

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