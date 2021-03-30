Стильный акцент: 71-летняя Пугачева в юбке-трубе и на каблуках пришла на праздник к своей внучке

Примадонна появилась на вечеринке, которую организовала Кристина Орбакайте в честь своей дочки Клавдии. Певица взяла с собой семилетних Лизу и Гарри.

Алла Пугачева в прошлом году редко покидала замок. Она предпочитала оберегать себя и проводить время с семьей. Из-за пандемии не поехал на гастроли и Максим Галкин. Он начал больше общаться с поклонниками в соцсетях и снимать проекты для YouTube-канала. Однако в этом году пара наверстывает упущенное. Примадонна после Нового года стала чаще наведываться в гости к друзьям, а ее муж теперь дает концерты, как и раньше.

больше по теме Лиза Галкина в пышном платье и алых босоножках повеселилась на празднике у дочки Орбакайте 30 марта дети Аллы Пугачевой вышли в свет. Они поздравили свою родственницу Клавдию Земцову с днем рождения.

Не так давно приехала в Россию из США Кристина Орбакайте. Она вернулась к работе, чему была рада. Во время школьных каникул приехала в Москву и ее дочка Клавдия Земцова. 30 марта она отмечает день рождения. В честь этого события родители устроили для нее настоящую вечеринку. Алла Борисовна не стала пропускать детский праздник. Она лично пришла поздравить свою внучку с девятилетием.

На торжестве Примадонна появилась в любимом наряде в стиле total black. Она подчеркнула стройную фигуру юбкой-трубой с карманами и блузкой черного цвета. Лишь широкий пояс создавал акцент на талии, а туфли на каблуке сделали артистку еще выше. В руках певица держала мешковатую сумку. Она сделала объемную прическу и макияж с акцентом на губы. В соцсети появилось фото, на котором звезда позирует на празднике с одним из гостей. Позади Пугачевой разглядывали интерьер Лиза и Гарри.

Артистка привела двойняшек на детский праздник к родственнице. Дети с радостью сделали фото с Клавдией, которая в этот вечер была главной звездой. Именинница облачилась в лазурное легкое платье. Лиза тоже облачилась в шифоновое белое платье с цветочным узором. Этот наряд девочка носила еще в 2017 году, тогда платье было ей большевато. А Гарри надел костюм с лампасами, как джентельмен.

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