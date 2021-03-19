Когда добрых волшебников не осталось: «темный лорд» заступился за Джоан Роулинг

Если играешь злодея, то играй до конца. 58-летний британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль темного лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, нажил себе новых врагов. Мужчина поддержал писательницу Джоан Роулинг, которую затравили за трансфобные высказывания в Twitter. В то время, как «добрые» актеры волшебной франшизы отвернулись от автора, которая высмеяла попытки трансгендеров изменить язык, «злодей» оказался разумным и сочувствующим.
«Я не понимаю всей этой язвительности, направленной на нее, — сказал актер в интервью изданию The Telegraph. — Я могу понять остроту спора, но не нахожу эту эпоху обвинений и стремления кого-то осуждать рациональной. Меня беспокоит концентрация ненависти, которую люди выражают в отношении тех, чьи взгляды не соответствуют их представлениям, и жестокость языка по отношению к другим».
Напомним, эта история началась летом 2020 года, когда Джоан Роулинг высмеяла в социальной сети выражение «люди, которые менструируют» — писательнице было непонятно, почему нельзя просто использовать слово «женщина». Трансгендерное сообщество ополчилось на известную англичанку и даже «похоронило» ее в Twitter. Мало того, даже актеры «Гарри Поттера», ставшие звездами благодаря ее книге, осудили знаменитую даму.
Позже она заявляла, что не выступает против трансгендеров, но видит проблемы в том, что молодые люди делают себе операции или начинают применять гормональную терапию. Также писательница считает, что если пустить мужчину, который чувствует себя женщиной, в женскую раздевалку, то это все равно, что открыть двери туда всем мужчинам. Конфликт вокруг Роулинг эти высказывания не убавили, а, наоборот, усугубили.
Хорошо, что среди актеров все-таки находятся здравомыслящие люди. Хоть и «злодеи».