Когда добрых волшебников не осталось: «темный лорд» заступился за Джоан Роулинг

Если играешь злодея, то играй до конца. 58-летний британский актер Рэйф Файнс, исполнивший роль темного лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, нажил себе новых врагов. Мужчина поддержал писательницу Джоан Роулинг, которую затравили за трансфобные высказывания в Twitter. В то время, как «добрые» актеры волшебной франшизы отвернулись от автора, которая высмеяла попытки трансгендеров изменить язык, «злодей» оказался разумным и сочувствующим.

«Я не понимаю всей этой язвительности, направленной на нее, — сказал актер в интервью изданию The Telegraph. — Я могу понять остроту спора, но не нахожу эту эпоху обвинений и стремления кого-то осуждать рациональной. Меня беспокоит концентрация ненависти, которую люди выражают в отношении тех, чьи взгляды не соответствуют их представлениям, и жестокость языка по отношению к другим».

Напомним, эта история началась летом 2020 года, когда Джоан Роулинг высмеяла в социальной сети выражение «люди, которые менструируют» — писательнице было непонятно, почему нельзя просто использовать слово «женщина». Трансгендерное сообщество ополчилось на известную англичанку и даже «похоронило» ее в Twitter. Мало того, даже актеры «Гарри Поттера», ставшие звездами благодаря ее книге, осудили знаменитую даму.

больше по теме Джоан Роулинг подписала открытое письмо за свободу высказывания своего мнения Известную писательницу не раз травили за ее нелюбовь с трансгендерам.

Позже она заявляла, что не выступает против трансгендеров, но видит проблемы в том, что молодые люди делают себе операции или начинают применять гормональную терапию. Также писательница считает, что если пустить мужчину, который чувствует себя женщиной, в женскую раздевалку, то это все равно, что открыть двери туда всем мужчинам. Конфликт вокруг Роулинг эти высказывания не убавили, а, наоборот, усугубили.

Хорошо, что среди актеров все-таки находятся здравомыслящие люди. Хоть и «злодеи».

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