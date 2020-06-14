Звезды «Гарри Поттера» выступили против Джоан Роулинг

Звезды серии фильмов «Гарри Поттер» в едином порыве выступили против создательницы книжного оригинала, писательницы Джоан Роулинг. Напомним, ранее женщина негативно высказалась в адрес трансгендеров. Грустно осознавать, но теперь все члены знаменитой троицы решили сказать о том, как сильно они не одобряют слова Роулинг.

Первым был Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли. Вслед за ним слово взяла и Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы. И вот на днях к друзьям присоединился Руперт Гринт, исполнитель роли Рона Уизли.

«Я уверенно стою на стороне транс-сообщества и понимаю чувства, о которых ранее рассказали мои коллеги. Транс-женщины это все равно женщины, также как и транс-мужчины это мужчины. У всех нас есть право жить без осуждения со стороны окружающих людей» — заявил 31-летний Гринт, пишет The Sunday Times.

Ранее в своем послании Роулинг написала, что как защитница прав женщин и детей она отказывается склоняться перед движением, которое наносит очевидный вред, пытаясь уничтожить «женщину» как политический и биологический класс.