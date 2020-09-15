Джоан Роулинг «похоронили» в Twitter за новую книгу

14 сентября в тренды «Твиттера» выбился хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром Джоан Роулинг»). Сама писательница, слава богу, жива. А «хоронят» ее те, кто недоволен ее новым произведением, да и вообще жизненной позицией писательницы.

15 числа должна выйти новая книга создательницы Гарри Поттера под названием «Беспокойная кровь» (Troubled Blood). И это не детская сказка — сюжет рассказывает о серийном маньяке, который совершает убийства, переодеваясь в женщину. Как пишет New York Post, хейтеры Роулинг, которые ранее устраивали на нее травлю за высказывания против трансгендеров, усмотрели в произведении новую нападку на тех, кто сменил половую ориентацию.

«Она не мертва, но она убила свою карьеру, гордо ненавидя трансгендеров. И, в любом случае, никто не будет по ней так сильно скучать», — цитирует издание один из хейтерских твитов.

Русскоязычные публикации в социальной сети под этим хештегом, скорее, обескураженные. Наши соотечественники искренне недоумевают, как можно устраивать такую жесткую травлю в интернете.

Отметим, что новая книга Роулинг по жанру близка к детективу и основывается на реальной истории преступления. Писательница выпустила ее под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

больше по теме Джоан Роулинг подписала открытое письмо за свободу высказывания своего мнения Известную писательницу не раз травили за ее нелюбовь с трансгендерам.

Напомним, с чего все началось. Минувшим летом писательница сделала ряд постов в Twitter, которые другие пользователи расценили как трансфобные. Женщине, подарившей миру Гарри Поттера, устроили всенародное порицание за то, что она якобы выступает против сексуальных меньшинств. Даже молодые актеры, что стали звездами благодаря фильмам «поттерианы», осудили создательницу франшизы.