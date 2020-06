Джоан Роулинг разозлила пользователей Twitter

Писательница Джоан Роулинг с завидной регулярностью продолжает оскорблять различные слои населения. На этот раз против нее выступили представители сексуальных меньшинств. Многие люди теперь осуждают создательницу «Гарри Поттера» за анти-транс посты в ее личном аккаунте в Twitter.

Последняя полемика Роулинг началась, когда она прокомментировала статью от медиа-платформы для сообщества глобального развития, под названием «Мнение: создание более равного мира после коронавируса для людей, которые менструируют».

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020