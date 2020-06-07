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Джоан Роулинг разозлила пользователей Twitter

Создательница книг о «Гарри Поттере» вновь написала противоречивый пост.

Джоан Роулинг разозлила пользователей Twitter
Джоан Роулинг. Фото: globallookpress

Писательница Джоан Роулинг с завидной регулярностью продолжает оскорблять различные слои населения. На этот раз против нее выступили представители сексуальных меньшинств. Многие люди теперь осуждают создательницу «Гарри Поттера» за анти-транс посты в ее личном аккаунте в Twitter.

Последняя полемика Роулинг началась, когда она прокомментировала статью от медиа-платформы для сообщества глобального развития, под названием «Мнение: создание более равного мира после коронавируса для людей, которые менструируют».

Роулинг в ироничной форме порассуждала над заголовком и тут же получила волну гневных комментариев. Люди в Twitter сразу же назвали комментарии Джоан «трансфобными». Писательница в ответ заявила, что она знает и любит транс-людей, но стирание понятия секса лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. В итоге она добавила, что говорить правду это еще не значит ненавидеть кого-либо.

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