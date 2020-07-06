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Звездный гость

Джоан Роулинг снова опубликовала неоднозначный пост в Twitter

Создательница Гарри Поттера продолжает вызывать гнев у многих пользователей Сети.

Джоан Роулинг снова опубликовала неоднозначный пост в Twitter
Джоан Роулинг. Фото: globallookpress

Казалось бы, еще не утих скандал разгоревшийся из-за поста Джоан Роулинг в адрес трансгендеров, как создательница Гарри Поттера вновь решила позлить пользователей соцсетей. На этот раз писательница заявила, что многие медицинские работники обеспокоены тем, что молодые люди, борющиеся со своими недугами, связанными с психическим здоровьем, зачастую обращаются к помощи гормонов и хирургии, хотя это не всегда полезно.

«Многие, включая меня, считают, что мы наблюдаем новый вид конверсионной терапии для молодых гомосексуалистов, которые находятся на пожизненном пути медикализации, что может привести к потере их сексуальной функции. Долгосрочные риски для здоровья от межполовых гормонов теперь отслеживаются в течение длительного периода времени. Эти побочные эффекты часто минимизируются или отрицаются транс-активистами», — выразила свое мнение Роулинг.

Словом, писатель продолжает поднимать опасные темы, которые подрывают ее авторитет в обществе. Толерантностью литератор явно не отличается. Впрочем, на продажах ее книг пока это никак не сказывается.

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