Джоан Роулинг снова опубликовала неоднозначный пост в Twitter

Казалось бы, еще не утих скандал разгоревшийся из-за поста Джоан Роулинг в адрес трансгендеров, как создательница Гарри Поттера вновь решила позлить пользователей соцсетей. На этот раз писательница заявила, что многие медицинские работники обеспокоены тем, что молодые люди, борющиеся со своими недугами, связанными с психическим здоровьем, зачастую обращаются к помощи гормонов и хирургии, хотя это не всегда полезно.

I've ignored fake tweets attributed to me and RTed widely. I've ignored porn tweeted at children on a thread about their art. I've ignored death and rape threats. I'm not going to ignore this. 1/11 pic.twitter.com/hfSaGR2UVa

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020