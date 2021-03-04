«Я не умею жить для себя»: Сергей Лазарев признался в своей личной проблеме

37-летний певец Сергей Лазарев в новом интервью рассказал, что одновременно снимался в телепроектах «Танцы со звездами» и «Ну-ка, все вместе!» На фоне такой загруженности артист ожидаемо посетовал на то, что у него остается мало времени для общения с детьми. Когда же журналисты спросили мужчину, а есть ли у него время на себя самого, и как он его проводит, звезда сделала неожиданное признание.

«Я не умею для себя жить, и это тоже большая проблема. Всегда живу для других, все время хочу сделать всем хорошо, а про себя просто забываю. Даже если у меня появляется свободный час, я тут же найду, что полезного сделать за это время для кого-то из близких», — признался Лазарев «Теленеделе».

По словам певца, он не любит бестолково тратить время на посещение спа-салона, например. В конце февраля он всего один раз съездил на массаж, да и то — только потому, что его тело ужасно болело после тренировок «Танцев со звездами».

Артист признался, что свободное время может потратить на тренажерный зал, но обычно ему некогда даже поесть. Сергей привел пример, что дает интервью вечером после выступления, а за весь этот день он поел всего один раз: утром позавтракал.

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