«Порой не верю, что это мой ребенок»: Сергей Лазарев признался, что не чувствует себя взрослым

В новом интервью Сергей признался, что его мучает совесть из-за того, что он мало времени проводит с ребятней. В то же время мужчина понимает, что ему нужно много работать для обеспечения детям благополучного будущего.

«Тут очень тонкая грань, важно найти правильный баланс между работой и временем, уделенным детям, — цитирует певца «Теленеделя». — Причем артисты зачастую сами как дети, им это качество особенно необходимо. Я тоже не чувствую себя взрослым человеком, хоть у меня уже двое детей. Смотрю на Никиту, который в этом году уже пойдет в школу, и сам порой не верю, что это мой ребенок, так быстро он вырос. Понимаю, что никакими подарками невозможно заменить внимание к своему ребенку. Даже просто вечером посидеть с ним 20 минут и выслушать, как прошел его день, — намного важнее подаренных игрушек».

Еще один баланс, который важен для Лазарева, лежит между авторитетом отца в семье и пониманием детей, что их мнение и желания тоже важны. Артист видит в этом важный воспитательных элемент, особенно когда его наследники пойдут в школу и начнут искать свое место в жизни.

Лазарев похвастался, что его дети растут дружными и артистичными. Сын занимает футболом, а после победы отца на шоу «Танцы со звездами» увлекся еще и брейкдансом. Дочь удивляет папу своей памятью: легко вспоминает то, что ее родитель давно уже забыл.

Несмотря на звездный статус отца, Никита и Аня растут совершенно не избалованными. Сергей даже признался, что иногда думает о том, не слишком ли скромными получились его дети.

Напомним, что мальчик и девочка появились на свет от суррогатной матери, тем не менее у них есть и биологическая мать.

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