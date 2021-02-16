Басков, Лазарев, а теперь еще и Киркоров: стартует новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»

28 февраля в 17:45 на канале «Россия 1» стартует третий сезон грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Напомним, что в этом проекте лучших исполнителей определяет сразу сотня членов жюри с разными музыкальными вкусами, которую возглавляет Сергей Лазарев.

«Проект очень полюбился зрителям, да и мне тоже, если честно, — признается певец. — Он очень настоящий, честный. И даже мы, члены жюри, очень искренни в своих переживаниях за участников, хотя у каждого есть свое мнение».

Ведущим шоу в очередной раз станет Николай Басков. Он пообещал, что в новом сезоне будут представлены более сильные вокалисты.

«Судьи тоже стали опытнее, они уже знают, чего ожидать от конкурсантов и по-другому смотрят и оценивают участников. В первых сезонах сотне казалось, что нужно всех поддержать, теперь они стали заметно строже, а их споры на стене — еще жарче», — говорит «Золотой голос России».

Добавим, что в сотне сидят такие люди, как Катя Лель, певец Шура, Наталия Гулькина и Светлана Разина, композитор Григорий Гладков, джазовые дивы Этери Бериашвили и Виктория Пьер-Мари, Никита Малинин, Доминик Джокер и многие другие люди из мира музыки. В этот раз к ним присоединятся Филипп Киркоров, Ани Лорак, певица Валерия, топовые блогеры из TikTok и участники прошлых сезонов шоу.

Каждому претенденту предстоит покорить как можно больше представителей этой разношерстной публики. Победитель получит миллион рублей и возможность выпустить в ротацию на радио свой собственный сингл.

Другие подробности о новом сезоне раскроют на онлайн-презентации 19 февраля в 16:00.

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