«Меня уже почти не осталось»: на «Танцах со звездами» Лазарев потерял 8 килограммов

37-летний певец Сергей Лазарев победил в телепроекте «Танцы со звездами» 2021 года. Хотя параллельно с ним артист снимался в программе «Ну-ка, все вместе!», буквально в соседних павильонах. Бешеный график вымотал мужчину, но в свежем интервью вокалист признался, что «ни грамма не пожалел» о своем участии. Его партнерша Екатерина Осипова сказала, что если бы Сергей с детства профессионально занимался танцами, то точно стал бы чемпионом мира.

В беседе с певцом журналисты отметили, что он, возможно, был самым подготовленным из участников — достаточно посмотреть, как он двигается на сцене во время своих концертов. Лазарев ответил, что во время его шоу видимость его танцевальных навыков создает подтанцовка, он же в эти моменты больше озабочен пением.

«И потом, это совершенно разные жанры: (на сцене, — Прим. авт.) я танцую под поп-музыку, а тут бальная программа, где используются совершенно другие шаги и задействованы другие мышцы. Нагрузка огромная, и меня, как вы видите, уже почти не осталось, — со смехом прокомментировал Сергей «Теленеделе». — От моего привычного веса ушло восемь килограммов за полтора месяца пятичасовых ежедневных тренировок».

Певец признался, что после телепроекта он физически ощущает накопленную усталость, несмотря на то, что перед началом съемок почти месяц отдыхал. Первую неделю тренировок артист назвал «адской», но потом он стал быстрее осваивать новые движения, и работать стало легче.

В одном из финальных танцев Лазарев даже умудрился поднять сразу двух девушек, несмотря на то, что на прогоне этого номера у него «вылетело плечо». Таблетка обезболивающего — и в вперед на паркет!

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