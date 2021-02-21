Обошел Гусеву и Даву в финале: Лазарев неожиданно стал лидером шоу «Танцы со звездами»

Сергей Лазарев один из самых популярных артистов в России. Он не раз участвовал в различных телевизионных проектах. Певец всегда стремится к победе. Он не скрывает, что любит все доводить до идеала. Однако на шоу «Танцы со звездами» ему приходилось непросто. Дни на пролет папа двоих детей проводил на репетициях с партнершей Екатериной Осиповой. Не всегда ему доводилось получать высшие оценки от судей.

Для финала все пары подготовили по два номера. Лазарев сначала вышел на танцпол не только с Катей, но и Александрой Акимовой. Он не только показал зажигательный танец самбу, но и эффектную поддержку, закружив сразу двух девушек. Это произвело впечатление на всех.

«Какой не интересный проект. Ну вообще вы лишили интриги весь финал. А выше-то куда? Если учесть, что участник не танцевал бальные танцы до этого. Есть еще одна вещь. Я очень люблю Катю, мне нравилось за ней наблюдать на паркете. Я видел ее с большим количеством партнеров. Это был танец и работа, потому что она отвечала за своего партнера. И куда это делось? Ей было абсолютно плевать! Сереж, она получала полное удовольствие. Я такой Катю на паркете еще не видел», — заявил Егор Дружинин.

Остальные члены жюри назвали поддержку «веселой каруселькой». А вот ведущий Андрей Малахов показал сына певица Никиту, который болел за папу из зала. Рядом с ним сидела мама артиста Валентина Викторовна.

Для второго тура Лазарев приготовил романтический танец. Он исполнил медленный и красивый танец. Певец решил показать свою ранимость и страхи. Судьи оценили его старание, а зрители едва не вскочили со своих мест. По результатам двух туров Сергей обошел Екатерину Гусеву, Антона Шагина, Екатерину Шпицу и Даву, заняв первую строчку. Но впереди зрительское голосование, результаты которого станут известны после полуночи 21 февраля.

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