«Холодно!»: Бузова в розовой юбке и плюшевой куртке-рубашке вышла на улицу ради эффектного фото

Телеведущая рискнула одеться не по погоде, чтобы впечатлить публику. Она выбрала монохромный образ.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится находиться в центре внимания. При этом девушке сложно, когда ее личную жизнь выставляют напоказ. Телеведущая недавно пережила расставание с Давой. Она предпочитает не озвучивать причины размолвки. Однако поклонники уверены, что без серьезного повода артистка бы не ушла от близкого человека. Теперь девушка вновь начинает жить заново. Она готовится выпустить новую песню.

Пока Бузова предпочитает ездить на работу, уделять свободное время уходу за собой. От светских раутов и шумных вечеринок она отказалась, так как личная драма не дает ей прийти в себя до конца. Однако 11 февраля артистка весь день провела на фотосессии. Девушка примерила несколько образов — от белого платья, до шелковой комбинации. А вечером Ольга вышла на улицу в монохромном наряде цвета Барби.

Она позировала в свитшоте оверсайз, мини-юбке плиссе и плюшевой куртке-рубашке, которые в тренде в этом сезоне. Телеведущая также дополнила образ ботинками с гольфами.

«Холодно!» — заявила она вскоре.

Девушке пришлось убегать в дом по заснеженным лестницам. Она вытерпела лишь несколько минут на морозе. Бузова успела принять несколько поз, показав стройные и загорелые ноги. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что Барби-стайл ей очень идет.

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