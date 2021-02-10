Прежний ковер и женская стопа: поклонники подозревают, что Дава и Бузова живут вместе

Недавно пара объявила о расставании. Однако внимательные подписчики нашли доказательства, что артист не съехал с квартиры телеведущей. Более того, он там живет не один.

Ольга Бузова начала год с настоящей драмы. В свой день рождения девушка рассталась с Давидом Манукяном. Они были вместе полтора года. Телеведущая впервые доверилась мужчине после болезненного развода с Дмитрием Тарасовым. Она не стала называть причины их размолвки. Но намекнула, что артист плохо с ней обращался, а также поднимал на нее руку. Несколько недель она пыталась прийти в себя, чтобы вернуться к работе.

Теперь Ольга публикует кадры их коттеджного поселка Agalarov Estate. Она заверяет, что не хочет возвращаться домой, так как там у нее происходило слишком много событий, которые ее печалят. Певица готовится выпустить грустную композицию, которую она посвятила разрыву отношений с Давой. А блогер уже записал трек «Обнулила нас», намекнув, что именно Бузова стала инициатором их размолвки.

Однако на днях у поклонников пары появились подозрения, что молодые люди могут водить их за нос ради хайпа. На одном из видео, где Дава слушает музыку утром, они заметили ковер, который ранее лежал в квартире Ольги. Еще больше их поразило то, что в кадр попала узкая женская стопа. Теперь фанаты гадают, живут ли Бузова с Манукяном вместе или артист привел домой к бывшей возлюбленной другую девушку.

Пока никто их них не отреагировал на слухи. Примечательно, что телеведущая ночует в загородном доме. Она публикует кадры, на которых отдыхает у камина. Это подталкивает подписчиков на мысль, что Дава просто живет не один, а, возможно, с новой пассией.

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