«Вы даже не догадываетесь»: Бузова уехала из своей квартиры за город после ссоры с Давой

Телеведущая объяснила, почему ночует в коттеджном поселке Agalarov Estate. Она призналась, что о многом еще не может говорить.

Ольга Бузова начала год не только с отпуска на Мальдивах, но и неприятного события в жизни. Девушка вновь переживает расставание с мужчиной. Она была вместе с Давидом Манукяном полтора года. Казалось, что влюбленные готовятся к свадьбе, но неожиданно телеведущая объявила о разрыве отношений. Она не стала делиться подробностями, но намекнула, что блогер плохо с ней обращался. Несколько дней звезда проплакала и едва не сорвала съемки.

Бузова смогла собраться с силами, чтобы отметить 35-летие, устроив шумную вечеринку. Потом она пропала из поля зрения поклонников. Девушка уезжала в детокс-клинику, а последние дни она регулярно ночует в коттеджном поселок Agalarov Estate. Поклонников насторожило, что Ольга не приезжает в свою съемную квартиру. Она решила объяснить, что происходит в ее жизни.

«Спрашивают, зачем я живу в «Агаларове». Я очень люблю это место и часто приезжала туда летом. В прошлом году, правда, нет, потому что была пандемия. Там живут мои друзья Юлечка и Сашка Самедовы, Катя Широкова. В общем, есть с кем вечером посидеть у камина. Квартиру я снимаю с 2016 года. Если честно, хочется уже скорее оттуда переехать, потому что давит очень атмосфера. Я сейчас активно занимаюсь ремонтом, чтобы скорее переехать», — отметила телеведущая.

«Я поймала себя на мысли, что я очень люблю эту квартиру, но, с другой стороны, сколько там было пролито слез, о которых вы даже не догадываетесь. Вы знаете, что можно улыбаться, а внутри могут кошки скрести на душе. Поэтому я поняла, что нужно срочно оттуда вырваться. За городом свежий воздух, SPA, до которого я не могу дойти. Конечно, я вернусь домой, потому что и подарочки хочется посмотреть моих друзей, и вещей сюда мало привезла», — также пояснила она. «Музыка меня всегда спасала и помогала. В радостные моменты и в не очень радостные. Легче становится, когда ты понимаешь, что не можешь ничего говорить и не хочешь. И всю свою боль, любовь я выражаю в музыке. Для меня это самый лучший способ, мне так самой легче. Мне нужно больше времени, чтобы прийти в себя сейчас», — заключила Ольга.

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