Стильный оверсайз: Стеша Маликова в плюшевой куртке-рубашке и широких джинсах прогулялась в лесу

Стеша Маликова — старшая дочка Дмитрия Маликова. Девушка долгое время была единственной наследницей в семье певца, но несколько лет назад суррогатная мать выносила артисту и его жене Елене Изаксон сына Марка. Это событие стало радостью для супругов и их дочки, которая часто нянчится с братом. При этом она успевает учится в МГИМО и развивает собственный бизнес. Во время изоляции девушка стала создавать одежду собственного бренда.

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Недавно Стеша вернулась их отпуска. Несколько недель она провела на Мальдивах, где вечерами прогуливалась по побережью в платьях своей марки. А теперь дочка певца вернулась в столицу. Она готовится ко дню рождения. Накануне девушка отправилась гулять по заснеженному лесу. Она похвасталась стильным монохромным луком. Стефания облачилась в плюшевую куртку-рубашку оверсайз небесного цвета и свитер в тон. Широкие джинсы дополнили молодежный аутфит.

«Вспомнилась наша с папой любимая фраза из одной песни: месяц февраль — месяц …, носки махровые, дутый куртец. Ой мороз, мороз, не морозь, брось», — написала девушка.

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