«Фигура, ноги»: Бузова в белоснежном платье с пышными рукавами-фонариками появилась на съемке

Ольга Бузова недавно с размахом отметила 35-летие. Если сначала она провела время в кругу родных, то потом устроила грандиозный банкет для друзей. На тот момент девушка только рассталась с Давой. Она не скрывала, что ей очень грустно и больно. Позже поклонники решили, что пять платьев, которые телеведущая сменила за вечер, были поводом показать бывшему бойфренду, что он потерял.

В последнее время Ольга почти не появляется на публике. Она перебралась жить за город и ездит на работу, где общается с Владом Кадони и Ксенией Бородиной. Но 11 февраля телеведущая позволила себе посвятить день делам. Она приехала в отель, где устроила фотосессию перед интервью. Бузова покрасовалась в одном из нарядов перед зеркалом. Она неожиданно предстала в белоснежном мини-платье с пышными рукавами-фонариками.

Наряд в кукольном стиле подчеркнул ее хрупкую фигуру. На ногах девушки были босоножки с тонкими ремешками, обвивающими щиколотки.

«Съемка в самом разгаре! Образы просто шикарные! Фигура, ноги… Скоро большое интервью», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой Ольги. Многие отметили, что неурядицы в личной жизни пошли ей только на пользу. Фанаты осыпали ее комплиментами. «Наша грация», «Ноги, и правда, хороши», «Ангел во плоти», «Как налюбоваться», «Безумно красивая леди», «Оля, ты модель», «Сногсшибательная дива», — стали писать пользователи Сети.

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