«Занимайся этим сама»: Барановская рассказала, как Аршавин «помог» пристроить сына

Когда младшего сына Андрея Аршавина и Юлии Барановской Арсения приняли в Футбольную академию московского клуба «Спартак», его отца спросили, мог бы мальчик поступить в аналогичное учреждение в «Зените». Футболист ответил, что для этого паренька пришлось бы перевезти к нему в Петербург, но мать ребенка на такое не пойдет, хотя отец был бы не против.

В новом интервью с Юлией Барановской телеведущей напомнили этот эпизод и спросили ее мнение о данной ситуации. Женщина отметила, что не получала от Аршавина никаких предложений о переезде сына. Но был другой, еще более неприятный эпизод.

«Я обращалась за советом, в какую футбольную школу лучше отдать ребенка. На что получила ответ: «Занимайся этим сама. Я участвовать не буду». В итоге мне помогли друзья, разбирающиеся в футболе», — рассказала Юлия порталу Tele.ru.

Напомним, что у Барановской и Аршавина долгая и скандальная история воспитания общих детей. Некоторое время футболист вообще не уделял наследникам внимания, потом все-таки стал проводить с ними время. Также он сумел добиться уменьшения алиментов, выплачиваемых бывшей супруге. Несмотря на все это, Юлия не хочет настраивать детей против отца.

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