Снова жених: отец четверых детей Аршавин развелся во второй раз и оглядывается по сторонам

Имя Андрея Аршавина знает в нашей стране каждый. Даже не слишком увлекающиеся футболом люди гордятся – впервые за два десятка лет в российской команде появился настолько блестящий игрок.
Впрочем, Аршавин знаменит не только своими спортивными достижениями, но и победами на «личном фронте». Его романы становятся предметом для обсуждения, о его женщинах и детях постоянно пишут СМИ…
«Петербургская принцесса» Юлия Барановская – сначала считал себя недостойным ее, а потом бросил с тремя детьми
С будущей знаменитой телеведущей Юлией Барановской футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин познакомился случайно, гуляя по Невскому проспекту в 2003 году.
Обаятельная утонченная девушка сразила его наповал. Позднее Андрей признавался, что долгое время считал себя недостойным такой красавицы.
А потом, видимо, убедившись в том, что Юля по-настоящему полюбила его, Андрей почувствовал себя гораздо увереннее. Любимая родила ему сына, потом – дочь… Правда, брак они не оформляли, о чем Юля впоследствии сожалела: она считала, что штамп в паспорте, возможно, уберег бы семью от развала.
Они перебрались в Лондон – Андрей стал играть за лондонский «Арсенал». Потом Юля забеременела в третий раз. А у Андрея появилась другая женщина.
Алиса Казьмина – увела из семьи
К тому времени он уже снова вернулся в Санкт-Петербург. И «закрутил» роман с моделью и журналисткой Алисой Казьминой, на которую, как потом выяснилось, давно «положил глаз».
Алиса на тот момент была замужем, но влюбленных это не остановило. Как и третья беременность Юли Барановской. Она узнала о параллельной жизни гражданского супруга, когда находилась на пятом месяце ожидания ребенка.
Чуть раньше Аршавин переоформил все финансовые активы семьи на свое имя. У Юли не было ничего, кроме детей. Она никогда не откладывала деньги, не задумывалась о будущем. Просто доверяла мужу, любила и думала, что он ее тоже любит.
Отказывался платить алименты
Родив третьего ребенка – сына Арсения – Юлия обратилась в суд, чтобы заставить Аршавина выплачивать алименты на троих детей. Неожиданно это оказалось нелегким делом.
Андрей злился и не хотел платить ничего. Даже питерскую квартиру он планировал отобрать у бывшей гражданской жены и собственных детей.
В конце концов, поддавшись убеждениям своего адвоката, Аршавин согласился оставить Юле и детям питерскую «трешку» и выплачивать половину своих доходов. Все по закону. На этом общение бывших супругов прекратилось.
Законный брак – и новые измены
1 сентября 2016 года Аршавин женился на Алисе, которая к тому времени развелась с предыдущим мужем. В загс Алиса пришла в красивом белом платье, под которым был уже заметен округлившийся животик, и с двумя своими детьми. Скоро на свет появилась дочь Алисы и Андрея – девочку назвали Есенией.
Однако уже через год в СМИ появились новости об их расставании. Алиса объяснила прессе, что устала от многочисленных измен мужа. Оказалось, что параллельно с Алисой Аршавин на протяжении года встречался с моделью по имени Екатерина.
Затем появилась другая пассия – казахстанская модель Ольга Семенова, девушка с потрясающей фигурой, которую Аршавин, не скрываясь, обнимал в ресторане, — эти фото скоро появились в интернете.
Алиса, узнав о сопернице, рассвирепела и начала угрожать ей. Ольга, не растерявшись, сделала угрозы Алисы достоянием общественности…
Словом, личная жизнь прославленного футболиста бьет ключом. В прошлом году Алиса Казьмина сообщила о том, что они с мужем развелись.
Кто станет следующей супругой любвеобильного форварда – покажет будущее.