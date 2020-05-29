Снова жених: отец четверых детей Аршавин развелся во второй раз и оглядывается по сторонам

29 мая свой день рождения отмечает российский футболист Андрей Аршавин. Ему исполняется 39 лет. Поздравляем!

Имя Андрея Аршавина знает в нашей стране каждый. Даже не слишком увлекающиеся футболом люди гордятся – впервые за два десятка лет в российской команде появился настолько блестящий игрок.

Впрочем, Аршавин знаменит не только своими спортивными достижениями, но и победами на «личном фронте». Его романы становятся предметом для обсуждения, о его женщинах и детях постоянно пишут СМИ…

«Петербургская принцесса» Юлия Барановская – сначала считал себя недостойным ее, а потом бросил с тремя детьми

С будущей знаменитой телеведущей Юлией Барановской футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин познакомился случайно, гуляя по Невскому проспекту в 2003 году.

Обаятельная утонченная девушка сразила его наповал. Позднее Андрей признавался, что долгое время считал себя недостойным такой красавицы.

А потом, видимо, убедившись в том, что Юля по-настоящему полюбила его, Андрей почувствовал себя гораздо увереннее. Любимая родила ему сына, потом – дочь… Правда, брак они не оформляли, о чем Юля впоследствии сожалела: она считала, что штамп в паспорте, возможно, уберег бы семью от развала.

Они перебрались в Лондон – Андрей стал играть за лондонский «Арсенал». Потом Юля забеременела в третий раз. А у Андрея появилась другая женщина.

Алиса Казьмина – увела из семьи

К тому времени он уже снова вернулся в Санкт-Петербург. И «закрутил» роман с моделью и журналисткой Алисой Казьминой, на которую, как потом выяснилось, давно «положил глаз».

Алиса на тот момент была замужем, но влюбленных это не остановило. Как и третья беременность Юли Барановской. Она узнала о параллельной жизни гражданского супруга, когда находилась на пятом месяце ожидания ребенка.

Чуть раньше Аршавин переоформил все финансовые активы семьи на свое имя. У Юли не было ничего, кроме детей. Она никогда не откладывала деньги, не задумывалась о будущем. Просто доверяла мужу, любила и думала, что он ее тоже любит.

Отказывался платить алименты

Родив третьего ребенка – сына Арсения – Юлия обратилась в суд, чтобы заставить Аршавина выплачивать алименты на троих детей. Неожиданно это оказалось нелегким делом.

Андрей злился и не хотел платить ничего. Даже питерскую квартиру он планировал отобрать у бывшей гражданской жены и собственных детей.

В конце концов, поддавшись убеждениям своего адвоката, Аршавин согласился оставить Юле и детям питерскую «трешку» и выплачивать половину своих доходов. Все по закону. На этом общение бывших супругов прекратилось.

Законный брак – и новые измены

1 сентября 2016 года Аршавин женился на Алисе, которая к тому времени развелась с предыдущим мужем. В загс Алиса пришла в красивом белом платье, под которым был уже заметен округлившийся животик, и с двумя своими детьми. Скоро на свет появилась дочь Алисы и Андрея – девочку назвали Есенией.

Однако уже через год в СМИ появились новости об их расставании. Алиса объяснила прессе, что устала от многочисленных измен мужа. Оказалось, что параллельно с Алисой Аршавин на протяжении года встречался с моделью по имени Екатерина.

Затем появилась другая пассия – казахстанская модель Ольга Семенова, девушка с потрясающей фигурой, которую Аршавин, не скрываясь, обнимал в ресторане, — эти фото скоро появились в интернете.

Алиса, узнав о сопернице, рассвирепела и начала угрожать ей. Ольга, не растерявшись, сделала угрозы Алисы достоянием общественности…

Словом, личная жизнь прославленного футболиста бьет ключом. В прошлом году Алиса Казьмина сообщила о том, что они с мужем развелись.

больше по теме Аршавин был замечен в бане в компании новой подруги Сам футболист предпочитает не комментировать личную жизнь.

Кто станет следующей супругой любвеобильного форварда – покажет будущее.