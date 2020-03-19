«Дети когда-то вырастут»: Барановская не настраивает детей против Аршавина

На днях знаменитый футболист и комментатор решил судиться с телеведущей из-за алиментов на троих детей.

Телеведущая Юлия Барановская не настраивает троих детей против Андрея Аршавина, несмотря на желание последнего судиться. Напомним, на днях стало известно, что экс-капитан сборной России по футболу подал в исполнительный орган власти документ с требованием снизить уровень выплачиваемых алиментов. На данный момент спортсмен перечисляет Юлии Барановской по 300 тысяч рублей на каждого своего наследника.

Многодетная мать на очередную выходку бывшего возлюбленного отреагировала мудро. Сначала Барановская посмеялась над Аршавиным и его «желанием конкурировать в информационной повестке с коронавирусом», а затем отметила — настраивать сыновей и дочь против отца не планирует.

«Дети не думают об алиментах, для них он просто папа. Другой вопрос, что они когда-то вырастут», — высказалась она.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин расстались после 10 лет совместной жизни. Позже отечественный футболист женился на журналистке Алисе Казьминой. Брак с последней также просуществовал недолго — до октября 2017 года. Позже Алиса говорила, что к разводу привели многочисленные измены знаменитости.