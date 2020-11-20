Алименты станут меньше: Юлия Барановская проиграла суд Андрею Аршавину

Андрей Аршавин празднует победу. Нет, не на футбольном поле. Савеловский суд Москвы встал на сторону спортсмена и удовлетворил его иск о снижении суммы алиментов, которые он платит на содержание двух сыновей и дочери, рожденных в гражданском браке с Юлией Барановской.

Андрей Аршавин отдавал на детей половину своих доходов, теперь будет отчислять сумму в 3/8 от заработков.

Впрочем, не стоит думать, что на этом заседании была поставлена точка в разбирательствах бывших гражданских супругов.

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Адвокаты Юлии Барановской решением суда не удовлетворены и намерены подать апелляцию.

«Ранее Аршавин отдавал на троих наследников половину своих заработков. Данных по ним за 2020 год пока нет, в 2019-м получалось что-то около 300 тысяч на ребенка», — прокомментировал адвокат Барановской Тимур Матвеев в беседе со «СтарХит».

Примечательно, что на это судебное заседание Андрей Аршавин явился лично. Ранее же, на протяжении практически полугода, в процессе принимали участие только представители футболиста.

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