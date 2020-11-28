Сын Аршавина и Барановской поступил в академию «Спартака»

Младший наследник спортсмена был принят в младшую возрастную группу. Примечательно, что сам Андрей Аршавин никогда не выступал за московский клуб.

Андрей Аршавин начал играть в 16 лет. Его карьера стартовала в «Зените». Он вскоре стал лучшим футболистом по голевым передачам и не раз оказывался в составе сборной России. Потом спортсмен играл в лондонском «Арсенале». Не так давно он стал занимать в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Тем временем подростали его дети от Юлии Барановской, с которой он расстался на пике славы.

Поклонники не раз отмечали, что сыновья — 14-летний Артем и восьмилетний Арсений — очень похожи на отца. При этом младший наследник всегда интересовался футболом и не переставал тренироваться. 28 ноября стало известно, что мальчика приняли в московскую академию «Спартака». Его зачислили в младшую группу. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в своем телеграм-канале.

Примечательно, что сам Аршавин никогда не играл за столичный клуб, хотя в 2002 году он мог там оказаться, но позиция правого полузащитника не устроила спортсмена. Похоже, что Арсений намерен пойти по стопам отца и стать знаменитым футболистом. Его мама Юлия Барановская никогда не была против этого. Она поддерживает любые начинания своих наследников. Так, дочка Аршавина Яна прекрасно танцует и уже не раз появлялась на танцевальных шоу.

Напомним, что у Аршавина был брак с Алисой Казьминой, которая родила от него дочку. Однако футболист развелся с журналисткой на фоне слухов об изменах. Своим наследникам спортсмен не хочет финансово помогать. Недавно он уменьшил сумму алиментов с помощью суда.

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