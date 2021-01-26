«Прям королевишна»: Варвина в «кукольном» платье восхитила Бородину на вечеринке Бузовой

Ольга Бузова привыкла удивлять публику. Она старается все продумывать до мелочей. Лишь в личной жизни девушке не везет. В этом году в свой день рождения она рассталась с Давой. Подробности разрыва отношений телеведущая раскрывать не стала, но намекнула, что блогер плохо с ней обращался. Однако это не помешало ей устроить грандиозную вечеринку спустя пять дней. Артистка собрала всех на банкете в стиле Барби.

Среди гостей было много знаменитостей от Анастасии Стоцкой до Гарика Мартиросяна. Гостей развлекали танцоры и гимнасты, а Сергей Сафронов продемонстрировал свое мастерство иллюзиониста. Большинство дам выбрали наряды черного цвета. Анна Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова и другие девушки пришли в черном. А вот Наталья Варвина, которая знакома с Ольгой еще со времен «Дома-2», выделилась. Она предстала в розовом платье в пол. Кукольный наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

«Прям королевишна! Ты что еще схуднула? 6 и 14 или сколько там?» — рассмеялась Бородина.

В этот вечер каждый смог поздравить Бузову и даже потанцевать. Наталье пришлось исполнять поручение ведущего вместе с Андреем Гайдуляном. Они повеселились на глазах публики. Также пришли на банкет Ольга Орлова, Влад Кадони, Дарья Пынзарь с мужем и другие звезды «Дома-2», который недавно закрыли. Все они поддержали Бузову, которая переживает сложный период. К слову, девушка попросила не расспрашивать ее о ситуации с Давой.

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