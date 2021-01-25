Черная икра, конфеты, гимнасты: Бузова в розовом платье со стразами Swarovski отметила 35-летие

Ольга Бузова редко что-то скрывает от поклонников. Никто даже не подозревал, чтоу девушки проблемы в отношениях с Давидом Манукяном. Только недавно они провели свадебную церемонию на Мальдивах, которая не имеет юридической силы. А на днях телеведущая со слезами объявила, что рассталась с блогером. Однако это не помешало ей устроить грандиозную вечеринку в стиле Барби в честь своего юбилея.

Забыв о грусти, Ольга стала позировать фотографам сначала в белом платье с крыльями и стразами. Наряд со шлейфом и пикантной деталью в виде сеточки сзади поразил публику. Сверкающие туфли дополнили ее образ. Она нарастила локоны, окрашенные в стиле омбре. Но это был лук для встречи гостей.

Позже Бузова эффектно появилась на публике, появившись из огромного бриллианта. Гимнасты и акробаты показывали свое мастерство публике, а именинница сыграла на барабанах. Она предстала в розовом платье в пол с разрезом от плеча. Наряд был усыпан стразами Swarovski, а подол украшали перья. Ольга выглядела словно кукла.

Весь вечер она принимала поздравления, слушала тосты и получала подарки. Андрей Малахов покружил ее на руках, а Алена Водонаева и другие гости восхитилась тем, что девушка всех угощала дорогим шампанским и черной икрой. Сергей Сафронов выступил с номером, приведя именинницу в настоящий восторг. К слову, также все гости мероприятия получили сладкие конфеты на палочке. Желающие могли еще и полакомиться сладкой ватой.

Смотрите также: