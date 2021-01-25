Ксения Бородина в черном платье-жакете появилась с мужем на вечеринке Ольги Бузовой

Ольга Бузова в минувшем году много работала. Для нее стало большой печалью то, что проект «Дом-2», сделавший ее знаменитой, закрыли. После отпуска на Мальдивах казалось, что в жизни девушки снова настало процветание, но в день рождения она поссорилась с Давидом Манукяном, а потом объявила о разрыве отношений с бойфрендом. Несмотря на черную полосу в жизни, телеведущая закатила роскошную вечеринку в стиле Барби, чтобы отметить 35-летие.

Если в особенный день Ольга была с родными, посидев с ними в ресторане без особой помпезности, то 25 января телеведущая устроила праздник с шоу. Гимнасты и акробаты развлекали гостей. Сама именинница появилась перед публикой в белом платье в пол со стразами. Она нарастила длинные локоны и сделала эффектный макияж. Пришли ее поздравить не только близкие, но и друзья, а также коллеги.

Ксения Бородина обычно не посещала вечеринки Ольги, но на этот раз даже она пришла на праздник. Девушка облачилась в черное платье-жакет и туфли в тон. Волосы она собрала в хвост и украсила бантом. Элегантную телеведущую сопровождал муж Курбан Омаров, который оделся в одной цветовой гамме с женой. Ксения обняла именинницу и позировала с ней в обнимку перед фотографами. Девушки даже посмеялись, что-то обсуждая.

Затем Бородина разместилась за столиком с Ольгой Орловой и Натальей Варвиной. Они стали общаться и наслаждаться банкетом. Бузова успела несколько раз сменить образ и эффектно появиться перед гостями в большом бриллианте. Среди гостей были Андрей Малахов, Тимур Батрутдинов, Влад Кадони, Яна Рудковская, Наталья Рудова и другие известные персоны.

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