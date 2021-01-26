Дарья Пынзарь в черном платье-бюстье с разрезом устроила танцы на юбилее Ольги Бузовой

Дарья Пынзарь не скрывает, что ее жизнь изменилась, когда она приняла участие в шоу «Дом-2». Теперь девушка живет в Турции со своим мужем Сергеем Пынзарем и детьми. Они занимаются там недвижимостью, а в Москву приезжают по делам и чтобы развеяться. 25 января Ольга Бузова устроила грандиозный праздник в честь юбилея. Если в сам день рождения она просто посидела с родными в ресторане, то на этот раз она устроила банкет с настоящим шоу.

Сначала Ольга встречала гостей в белом платье со шлейфом. За вечер она сменила четыре образа. Пынзарь соблюла негласный дресс-код и пришла в черном платье-бюстье с разрезом. Наряд подчеркнул пышный бюст блондинки и ее талию. Сумочка Chanel дополняла ее образ. Поклонники заметили, что она постройнела. Платье подчеркнуло ее талию. В одной цветовой гамме с ней оделся муж. Они поздравили именинницу, а потом разместились за столиком с Ксенией Бородиной, которая тоже в этот день была в черном.

Сначала гости наслаждались шоу, а потом произносили тосты и делились теплыми словами. А вот в конце праздника не только Бузова стала танцевать под хиты «Руки Вверх!», но и Пынзарь вышла на танцпол. Пока Бородина и Ольга Орлова подпевали артисту, Дарья зажигательно двигалась, демонстрируя свою пластичность. Роскошный торт стал кульминацией вечера. Бузова смогла собрать сотни гостей. Пропустил ее праздник Филипп Киркоров, который в это время находился в США.

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