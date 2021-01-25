Анна Бузова в брюках клеш и с сумкой Yves Saint Laurent пришла на «розовую» вечеринку сестры

Ольга Бузова закатила еще один праздник в честь своего юбилея. Она решила собрать всех друзей на торжестве.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. Девушка старается все довести до идеала. И если в начале ее карьеры певицы не все верили, что она добьется успеха, то теперь ведущей «Дома-2» восхищается даже король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Этот год начался для девушки с грустной ноты. Она рассталась с Давидом Манукяном сразу после своего дня рождения, который отметила с семьей.

Несколько дней Ольга не появлялась на публике. Как оказалось, она готовилась к пышному банкету, который закатила в честь юбилея. Девушка устроила розовую вечеринку в стиле Барби. На публике телеведущая предстала в белоснежном наряде со стразами и перьями. Она также нарастила длинные локоны. Сначала Бузова позировала журналистам, а потом стала встречать гостей. Одной из первых пришла ее поздравить сестра Анна.

Еще год назад девушки почти не общались. Ходили слухи, что они поссорились. Однако в минувшем году Анна пережила инсульт. Это едва не выбило Ольгу из колеи. Она очень переживала за родственницу. Для торжественного мероприятия сестра звезды выбрала лаконичный черный костюм с брюками клеш и жакетом. Также лук дополнял галстук и туфли. Она пришла с корзиной цветов. Пришли поздравить Бузову с 35-летием и друзья: Дарья Пынзарь, Влад Кадони и Алена Водонаева.

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