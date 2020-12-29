«Жуть!»: Ольга Бузова в мини-шортах обнажила исхудавшую фигуру на Мальдивах

Ольга Бузова в одном из интервью призналась, что благодаря воспитанию родителей стала трудолюбивой и целеустремленной. Девушка не скрывает, что мама в свое время от нее много требовала. В этом году телеведущая не только снималась на основной работе, но и приняла участие в шоу «Ледниковый период».

После таких изнуряющих месяцев работы Бузова улетела в отпуск с Давой. Они решили встретить Новый год на Мальдивах. Накануне девушка опубликовала фото из аэропорта, а потом поделилась кадрами, на которых заселялась в отель. Певица была счастлива, что сможет отдохнуть в компании возлюбленного. Ольга позировала на побережье в алых мини-шортах и черном кроп-топе. Девушка надела шлепки Dolce & Gabbana и дополнила образ сумкой Louis Vuitton.

Наряд подчеркнул постройневшую фигуру звезды и позволил оголить ноги и плоский живот. Ранее Ольга признавалась, что тренировки на льду отняли у нее силы. При этом она боялась взвешиваться. Поклонники были удивлены увиденным и признались, что напуганы ее худобой.

«Олечка похудела, вам не идет, поправляйтесь давайте», «Очень худая», «Ноги-палки, жуть», «Какой страх», «Это ужас просто», «Оля, срочно поешь», «Вот это ты себя довела», «Нужен загар и побольше еды», «Куда Дава смотрит?», «Есть и еще раз есть», — прокомментировали пост подписчики.

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