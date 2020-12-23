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Финал «Ледникового периода»: Бузова в черном и неожиданный сюрприз от Исинбаевой

Рассказываем, что покажут в финальном выпуске, который выйдет в эфир в субботу, 26 декабря.

Финал «Ледникового периода»: Бузова в черном и неожиданный сюрприз от Исинбаевой
Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал

Дождались! Участники популярного шоу на Первом канале «Ледниковый период» дошли до финала. В субботу, 26 декабря. Звезды покажут свои лучшие номера.

А судить последний выпуск будут Михаил Галустян, Алексей Мишин, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Михаил Галустян и Елена Исинбаева. Фото
Михаил Галустян и Елена Исинбаева. Фото: Первый канал

Как же удивят телезрителей звездные участники? Оксана Домнина и Вольф Черни покажут любовную историю под хит Уитни Хьюстон I will always love you.

Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни – Оксана Домнина. Фото: Первый канал

Мария Луговая и Повилас Ванагас станцуют под композицию Эдит Пиаф Padam Padam.

Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая – Повилас Ванагас. Фото: Первый канал

Мария Петрова и Дмитрий Сычев повторят романтическую «Песню о любви» из фильма «Гардемарины, вперед!».

Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото
Дмитрий Сычев – Мария Петрова. Фото: Первый канал

А Ольга Кузьмина и Александр Энберт зажгут под «Буги-вуги» группы «Секрет».

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал

Кстати, не обойдется и без сюрпризов. На лед выйдет… Та-да-а-а-а-м! Спортсменка Елена Исинбаева! Специально для финального выпуска олимпийская чемпионка подготовила сольный номер, а судить ее будут участники, которые ранее выбыли из проекта.

Елена Исинбаева. Фото
Елена Исинбаева. Фото: Первый канал
Участники шоу судят Елену Исинбаеву. Фото
Участники шоу судят Елену Исинбаеву. Фото: Первый канал

А как выступят остальные участники шоу?

Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото
Ольга Бузова – Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова – Алексей Тихонов. Фото: Первый канал
Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко – Роман Костомаров. Фото: Первый канал

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Тэги

«Ледниковый период»Алексей МишинВольфганг ЧерниДмитрий СычевЕлена ИсинбаеваМария ЛуговаяМихаил ГалустянОксана Домнина