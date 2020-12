Финал «Ледникового периода»: Бузова в черном и неожиданный сюрприз от Исинбаевой

Дождались! Участники популярного шоу на Первом канале «Ледниковый период» дошли до финала. В субботу, 26 декабря. Звезды покажут свои лучшие номера.

А судить последний выпуск будут Михаил Галустян, Алексей Мишин, Елена Исинбаева, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова.

Как же удивят телезрителей звездные участники? Оксана Домнина и Вольф Черни покажут любовную историю под хит Уитни Хьюстон I will always love you.

Мария Луговая и Повилас Ванагас станцуют под композицию Эдит Пиаф Padam Padam.

Мария Петрова и Дмитрий Сычев повторят романтическую «Песню о любви» из фильма «Гардемарины, вперед!».

А Ольга Кузьмина и Александр Энберт зажгут под «Буги-вуги» группы «Секрет».

Кстати, не обойдется и без сюрпризов. На лед выйдет… Та-да-а-а-а-м! Спортсменка Елена Исинбаева! Специально для финального выпуска олимпийская чемпионка подготовила сольный номер, а судить ее будут участники, которые ранее выбыли из проекта.

А как выступят остальные участники шоу?

