«Не верю своему счастью»: Бузова в камуфляжном костюме запечатлелась с Давой в аэропорту

Телеведущая отметила, что намерена отдохнуть физически и морально. Она подчеркнула, что год для нее выдался сложным.

Ольга Бузова привыкла много работать. В этом году она не прекращала ездит на съемки даже в карантин, а летом, когда другие артисты отправились в отпуска, она лишь на несколько дней вырвалась в Сочи с возлюбленным Давидом Манукяном. Осень у телеведущей прибавилось работы, так как приняла участие в шоу «Ледниковый период». А в декабре она успевала ездить на новогодние съемки и также участвовала в последних съемочных днях на телепроекте «Дом-2».

Не удивительно, что 28 декабря Ольга сначала увиделась с лучшей подругой, а потом провела время со своим отцом. Они обменялись подарками. Вечером девушка приехала в аэропорт Шереметьево вместе с Давой. Радостно телеведущая объявила, что улетает в первый отпуск за год. Она предстала в спортивном камуфляжном костюме и с сумкой Louis Vuitton. Бузова сделала афро-косички, которые когда-то носила на «Доме-2».

«Я улетаю на заслуженный отдых, но я с вами на связи всегда. Будем подводить итоги и поздравлять друг друга с праздниками», — написала она в соцсети.

Позже в салоне самолета девушка поделилась эмоциями.

«Мы не говорили, потому что столько всего запланировали на этот год и столько планов нарушилось из-за ситуации в мире, но пока мы в сидим в самолете, можно сказать. Яне верю! Я только что плакала, стюардессы меня успокаивали. Мы улетаем физически, но я с вами эмоционально, морально, каждый день. У меня сложный был год и сложный финал года, но я точно знаю одно, что без вашей любви и поддержки ничего бы не было», — пояснила Ольга. «Я не верю своему счастью», — призналась она.

Пока остается тайной, где звезда и ее возлюбленный встретят Новый год. Они однажды уже были в Таиланде. В этом сезоне популярными местами отдыха звезд стали Мальдивы, Дубай и Танзания. Как раз во время того, как пара ожидала вылета, была объявлена посадка на самолет в международный аэропорт до Мальдивских островов.

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