По соседству с Тарасовым: Бузова и Дава прилетели отдыхать на Мальдивы

Ольга Бузова в этом году работала не меньше, чем обычно. Девушка снималась в разных проектах, приняла участие в «Ледниковом периоде» и появилась в финальных выпусках «Дома-2». Телеведущая даже падала в обмороки от усталости. 28 декабря она увиделась с подругами и родными. Ольга провела время со своим отцом и вручила ему подарки. А вечером она оказалась в аэропорту вместе с Давой, также известным как Давид Манукян.

Сначала Ольга предпочла не говорить, где проведет отпуск. Однако на следующий день она поделилась кадрами, на которых показала, как подлетает к Мальдивским островам. Девушка очень обрадовалась песку, пальмам и красивому отелю.

«Мы прилетели! Наконец-то мы на Мальдивах! Даже не верится, как нас встречают!» — похвасталась телеведущая.

Работники отеля сопроводили пару с зонтом, чтобы защитить от солнца, а также надели на них традиционные венки из цветов. Музыканты играли на инструментах, чтобы создать романтичную атмосферу.

Примечательно, что в это время на соседнем острове отдыхает бывший муж девушки Дмитрий Тарасов со своей женой Анастасией Костенко и дочками Евой и Миланой. Конечно, Мальдивы настолько большие, что встретиться на них случайно очень сложно. Однако поклонники удивились тому, что Бузова выбрала тот же курорт.

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