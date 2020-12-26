«Ребята собирают вещи»: Бузова в белоснежной шубе пришла прощаться с участниками «Дома-2»

Телеведущая призналась, что ей грустно. Ее проводили овациями и криками участники телестройки. Девушка в свою очередь закрыла знаменитые ворота проекта.

Ольга Бузова не скрывает, что любит проект «Дом-2». Она пришла на его съемки еще совсем юной девушкой, которой исполнилось 18 лет. В итоге блондинка не смогла построить любовь на проекте, но стала его ведущей.

Однако на днях стало известно, что реалити-шоу закрывают. Оно больше не выйдет в эфир канала ТНТ в 2021 году. Последние недели велись съемки новогодних выпусков, в которых участвовала не только Ольга, но и другие ведущие: Влад Кадони, Ксения Бородина, Ольга Орлова.

Так как Бузова наряжалась в красивые платья и поднимала бокалы с участниками проекта, провожая уходящий год, она не грустила. Хотя объявлять о закрытии шоу ей было сложно.

А вот 26 декабря девушка снова приехала на съемки и в последний раз побывала на «лобном месте». Для такого случая Ольга выбрала кожаную мини-юбку, футболку с принтом, сапоги на массивной подошве и белоснежную шубу.

«Только что собрала всех! Снимаю влог, не буду вас много мучать сторисами. Конечно, 17 лет дают о себе знать. Иду записывать последнюю подводку. Ребята все собирают вещи. Мы все увидимся, мы не прощаемся. Почему больно, потому что так уже не будет! И кто, если не я, мог закрывать „Дом“ сегодня», — сказала она.

Телеведущая прошлась по территории и устроила фотосессию. А потом ее встретили участники. Они стали аплодировать и выкрикивать имя девушки. Бузова была растрогана.

«Смотрите этот последний выпуск 31 декабря на ТНТ. И когда я закончу работать, эту дверь я закрою. А я не работаю, мои хорошие. Это моя жизнь! Жизнь на протяжении 17 лет, поэтому так грустно, поэтому так больно. Будьте со мной всегда и давайте просто взорвем эти эфиры», — поделилась звезда.

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