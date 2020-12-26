«Миюша, ты обиделась?»: Полина Гагарина подловила дочку в пуховом комбинезоне на прогулке

Певица провела свой выходной с младшей наследницей. Трогательные кадры с девочкой она опубликовала в соцсети.

Полина Гагарина не скрывает, что не любит пиариться на личной жизни. Даже когда ходили слухи, что у нее разлад с мужем Дмитрием Исхаковым, певица предпочитала молчать. Но в этом году после карантина стало известно, что они расстались. Но на развод артистка подала лишь в декабре. Она старается не показывать переживаний. Осенью девушка много работала, а в декабре ее график стал еще более плотным из-за новогодних съемок.

За последние недели Полина побывала на «Песне года» и «Золотом граммофоне». А накануне она приняла участие в финале шоу «Голос». Певица восхищает многих поклонников элегантными образами. При этом некоторые считают, что девушка перестаралась с тренировками выглядит слишком худой. В субботу, 26 декабря, Гагарина устроила себе выходной. Она посвятила его подросшей наследнице. Они отправилась гулять по заснеженной улице.

Певица поделилась видео, на котором запечатлела Мию. Девочка стояла возле забора в пуховом комбинезоне. Она отвернулась от мамы.

«Миюша, ты обиделась? Миюша, выходи», — попросила ее артистка.

По всей видимости, девочке сначала не дали выбрать, какую включить песню, поэтому она «надула щеки». Рядом была девочка, которая была старше Мии. Она предложила малышке сделать снежного ангела. Гагарина лишь посмеялась над неловкой ситуацией. Ранее звезда признавалась, что ее наследница любит перевоплощаться в диснеевских принцесс и устраивать спектакли. Напомним, что от первого брака у артистки есть еще сын Андрей.

Смотрите также: