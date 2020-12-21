«Будете визжать!»: Полина Гагарина в асимметричном мини-платье с бантом встретилась с Niletto

Певица провела вечер с известными мужчинами. Она сыграла с ними в «Угадай мелодию».

Полина Гагарина в последнее время едва находит время на отдых. Накануне она смогла посвятить выходной дочке Мие. Дома у звезды теперь стоит пышная новогодняя елка, а ее трехлетняя наследница наряжается в платья диснеевских принцесс. Певица не может налюбоваться на наследницу.

Сама артистка в октябре обновила гардероб, так как знала, что у нее будет много новогодних съемок. Теперь почти каждый день она предстает на публике в роскошных вечерних нарядах.

21 декабря Полина сначала нарядилась в пышное белое платье из атласа. Нежный макияж и небрежная прическа дополнили ее образ. Она находилась в отличном настроении. На съемках ее встретили аплодисментами.

А спустя несколько часов артистка переоделась в мини-платье серебристого цвета с бантом. Асимметричный наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Девушка вновь обновила макияж и сделала укладку.

В таком образе она предстала на шоу «Угадай мелодию». Гагарина повстречала там молодого и популярного певца, участник проекта «Песни», Niletto, которого на самом деле зовут Данил Прытков.

«Девчонки, смотрите! Смотрите, кто! Даня, это все было видео, когда тебя красили», — смутилась девушка.

Однако Niletto отметил, что грим часть его профессии. Он поздравил поклонников коллеги с наступающим Новым годом. Но это была не последняя встреча Полины в этот вечер. Вскоре она встретила 24-летнего певца азербайджанского происхождения Jony.

«Теперь наберите воздуха побольше, потому что сейчас вы будете визжать! Раз, два, три — что?» — радостно поделилась она, показав мужественного артиста.

Многие поклонники восхитились образом Полины. Некоторые отметили, что она похорошела после развода с Дмитрием Исхаковым.

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