Элегантные акценты: Гагарина появилась на «Голосе» в черном мини-платье из атласа с открытыми плечами

В новом сезоне вокального шоу «Голос» певица Полина Гагарина снова вступила в роли наставника. Звезда стала настоящим украшением проекта, и каждый ее образ с восхищением оценивали не только поклонники, но и ведущий Дмитрий Нагиев.
Накануне на Первом канале состоялся четвертьфинал конкурса. Для «прямого эфира» Полина Гагарина выбрала черное платье из атласа длины мини. Девушка расставила элегантные акценты, продемонстрировав стройные ноги и хрупкие плечи. Фанаты певицы не смогли промолчать при виде любимицы:
«Красавица! Красная помада и черный цвет в одежде — просто кааайф! Невероятная», «Поля красотка», «Очаровательная», «Очень красивая», «Поля с красной помадой — отдельная любовь», — заметили в комментариях.
Отметим, что вместе с Гагариной к победе на шоу «Голос» своих участников ведут Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста. Это девятый по счету сезон популярного вокального телепроекта страны.