«Принцесса Мия»: Полина Гагарина запечатлела подросшую дочку в пышном платье у нарядной елки

Певица призналась, что ее наследница каждый вечер устраивает ей спектакль, перевоплощаясь в диснеевских принцесс. Некоторые поклонники поразились тому, как девочка выросла.

Полина Гагарина не скрывает, что ценит семью. Певица в этом году рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Она пыталась сделать все, чтобы это не стало достоянием общественности. Однако о разводе артистке все же стало известно. Она старается излучать только позитив, а также находит отраду в работе. В декабре у артистки прибавилось съемок для новогодних концертов, а еще она участвовала в шоу «Голос» в качестве наставницы.

Несмотря на свою занятость, Полина старается каждую свободную минуту посвящать наследникам. Девушка недавно сводила в кино своего сына Андрея от первого брака. С дочкой Мией она старается чаще гулять. Недавно артистка делилась кадрами, на которых резвилась в снегу с трехлетней девочкой. А 19 декабря Гагарина похвасталась не своей новогодней елкой, которую нарядили декораторы. Главный символ Нового года был украшен цветами, листьями и шарами в золотисто-белых тонах.

Певица запечатлела у подросшую дочку в пышном платье сиреневого цвета с рукавами-фонариками. Малышка стоял лицом к елке.

«Наша елочка и моя прекрасная принцесса Мия. Чудесная фирма прислала нам невероятное количество платьев принцесс и не только. У нас каждый день новый спектакль, то она Бель, то Белоснежка, а это платье сами угадайте какой героини», — написала артистка.

Поклонники догадались, что девочка надела наряд Рапунцель. Многие поразились тому, как подросла наследница звезды. «Какая она уже большая и высокая», «Настоящая принцесска», «Какая у вас прекрасная и красивая дочка», «Такая уже большая и прекрасная», «Полина, красивая елочка и принцесса», — прокомментировали пост подписчики.

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